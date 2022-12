Reggina, il cecchino Hernani colpisce ancora: tre su tre dal dischetto

La Reggina ritrova il sorriso e i tre punti sul Lago di Como, cancellando la giornata storta vissuta con il Frosinone e riportandosi a -4 dagli stessi ciociari, bloccati sullo 0-0 casalingo dal Pisa. A due giornate dal giro di boa, gli amaranto conservano il secondo posto, a +3 sul Bari che sabato sera si presenterà al “Granillo” rinvigorito da due nette vittorie consecutive ottenute in tre giorni, contro Cittadella (3-0) e Modena (4-1), seguite a ben 5 pareggi di fila.

La difficile partita del “Sinigaglia” ha ottenuto la sua risoluzione grazie ad un calcio di rigore trasformato con la consueta freddezza e precisione da Hernani. Per il brasiliano sono 4 i gol in campionato, tutti segnati nelle ultime 6 partite; raggiunti Canotto e Menez con lo stesso bottino, terzetto che rincorre Fabbian primo con 5 marcature. Delle 4 reti di Hernani, 3 sono arrivate con altrettanti calci di rigore; dopo l’errore di Menez contro il Genoa, pare ormai che lo scettro di primo rigorista sia finito nelle sue mani, come dimostra il fatto che anche stavolta abbia calciato lui, nonostante l’attaccante francese fosse in campo. Allargando il discorso anche agli assist, Hernani ha inciso sul tabellino dei marcatori per la sesta volta nelle ultime 7 giornate, con la sola eccezione, ovviamente, dell’incontro con il Frosinone.

Classifica marcatori Reggina

5 Fabbian

4 Canotto, Hernani (3 rig.), Menez

2 Gagliolo, Gori, Pierozzi, Rivas

1 Crisetig, Liotti, Lombardi, Majer

Classifica assist-man Reggina

3 Canotto, Di Chiara

2 Hernani, Majer, Menez, Pierozzi, Ricci, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Fabbian