Basket, la Viola non concede il bis: a Vicenza altro stop esterno

Sfuma sul parquet di Vicenza l’opportunità per la Pallacanestro Viola di sfruttare l’entusiasmo per il successo ottenuto giovedì contro Bergamo, che ha riacceso la stagione dei neroarancio. Contro la Civitus Allianz il quintetto reggino resta in partita e a distanza ravvicinata per gran parte del match, vedendo fuggire via i padroni di casa in maniera definitiva solamente nell’ultimo periodo di gioco.

Il primo quarto vede entrambe le squadre colpire in maniera quasi perfetta con ottime percentuali realizzative; al primo riposo si arriva sul 23-22 per i veneti, che nei secondi 10′ riescono ad accumulare un piccolo margine di sicurezza così da arrivare all’intervallo lungo sul +8 con il punteggio di 42-34. Equilibrio, imprecisione e difese attente caratterizzano il terzo periodo, che con appena 10 punti realizzati a testa porta all’ultimo quarto le due contendenti divise sempre da 8 lunghezze, sul parziale di 52-44. La Viola tenta la rimonta negli ultimi 10′, ma Vicenza controlla e mette in sicurezza il risultato allungando fino al +12 conclusivo con il punteggio di 69-57.

Nonostante la sconfitta, è ancora una volta il capitano neroarancio Andrea Renzi il miglior realizzatore dell’incontro: 19 punti per lui (uno in meno per i vicentini Ambrosetti e Cucchiaro) e sempre primo nella classifica riguardante la media punti a partita per il Girone B di Serie B, a quota 23,6. Domenica 18 al PalaCalafiore la Viola andrà a caccia del terzo successo in campionato ospitando la temibile Logiman Crema che fino ad ora ha ottenuto 6 successi e altrettante sconfitte.

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 12^ giornata

22 Gemini Mestre

20 Rucker San Vendemiano

20 Agribertocchi Orzinuovi

16 Antenore Energia Virtus Padova

14 Aurora Rimadesio Desio

12 LuxArm Lumezzane

12 Civitus Allianz Vicenza

12 Logiman Pallacanestro Crema

10 Pontoni Monfalcone

10 Lissone Interni Brianza Casa Basket

10 UBP Petrarca Padova

8 Bergamo Basket 2014

8 Infodrive Capo d’Orlando*

6 Green Basket Palermo

6 Virtus Ragusa*

4 Pallacanestro Viola Reggio Calabria

*una partita in meno