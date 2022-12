Como-Reggina, le pagelle: vittoria sofferta decisa da Hernani

La Reggina torna dal “Sinigaglia” con l’intera posta in palio ma al termine di una lunga partita di grande sofferenza contro un Como determinato ma impreciso. Le pagelle di RNP.

Colombi 6,5 – Prende tutto quello che può, decisivo in almeno tre occasioni, ma sono inaspettatamente troppi i palloni che passano dalle sue parti quest’oggi.

Pierozzi 6 – Alimenta il gioco offensivo di Ricci, in copertura è attento ma talvolta troppo frenetico.

Cionek 6 – Fa quel che può, Cerri si rivela molto pericoloso, sui palloni alti la Reggina questa volta va in sofferenza.

Gagliolo 5,5 – Uno scivolone da brividi rischia di replicare quanto accaduto giovedì, per fortuna Mancuso spreca poi a porta vuota; in difficoltà più volte contro Cutrone.

Di Chiara 6 – Continua spinta e sovrapposizione, si rende pericoloso anche in zona-gol; quando si tratta di difendere, va in difficoltà su attacchi e sovrapposizioni dei lariani.

Hernani 6,5 – A fasi alterne ma fa sentire la sua presenza, è lui a far cambiare marcia alla squadra in determinate occasioni; trasforma con freddezza il suo terzo rigore.

Crisetig 6 – Ispira ed è ispirato, da il là a numerose azioni potenzialmente pericolose; nella ripresa il Como alza il ritmo a centrocampo e va in sofferenza non riuscendo a fare più un filtro adeguato. Dal 72′ Fabbian s.v.

Majer 6 – Battagliero come suo solito anche se si nota la differenza di presenza e impronta sul gioco rispetto a quando gioca da regista.

Ricci 6,5 – Non molto incisivo in fase di rifinitura, molto di più quanto cerca la via del gol, sfiorato con una mezza rovesciata respinta dal portiere, poi ancora con due fendenti da fuori. Dal 72′ Canotto s.v.

Gori 5,5 – Vivace e insidioso, riceve però pochi palloni utili per poter colpire, stretto tra le maglie difensive avversarie. Dal 59′ Menez 5,5 – Prova a rendersi pericoloso alla sua maniera ma perde fin troppi palloni, alcuni dei quali potrebbero costare carissimi.

Cicerelli 6 – Tanti palloni passano dalle sue parti, spesso riesce a prevalere nei duelli con il diretto avversario, quando combina con Di Chiara incide molto di più. Dal 72′ Rivas s.v. – Dall’82’ Camporese s.v.

Mister Inzaghi 6 – Una vittoria che pesa, soprattutto perché giunta dopo una prestazione di grande sofferenza. La squadra scesa in campo dall’inizio mostra ottime cose nel primo tempo ma non riesce a sfruttare le palle-gol costruite, venendo anche graziata dal Como che sbaglia a porta vuota. Nella ripresa i lariani prendono possesso del centrocampo, le sostituzioni effettuate dal tecnico amaranto sono volte a riequilibrare la situazione; intenzione che riesce solo in parte. Il rigore di Hernani è il classico episodio che può decidere una fase di stallo e così è, la scelta di togliere Rivas pochi minuti dopo il suo ingresso per inserire Camporese è la mossa che sottolinea come lo stesso Inzaghi si sia accorto della grande difficoltà difensiva dei suoi.