Reggina-Frosinone, le pagelle: distrazioni difensive fatali

La Reggina cade al “Granillo” contro il Frosinone che trova le situazioni giuste per dilagare; una buona Reggina fino alla mezz’ora crolla alla distanza. Le pagelle di RNP.

Colombi 5 – Sul gol di Mulattieri tenta un’uscita disperata che si rivela controproducente, salva poi su Garritano; non può nulla sulle altre due reti.

Pierozzi 5 – Rischia un paio di volte sulle incursioni avversarie, riuscendo a rimediare in extremis; concede troppo spazio a Mazzitelli sul gol di Insigne, poi si perde Szyminski sulla terza rete.

Gagliolo 6 – Arriva su tutti i palloni tamponando le poche falle centrali, provando anche ad impostare; l’unico a salvarsi nel reparto arretrato.

Camporese 5 – Un suo scivolone spiana la strada a Mulattieri per il vantaggio; certamente più attento in seguito ma gioca con un evidente condizionamento.

Di Chiara 5,5 – Tiene a bada con successo l’ex Insigne (che per colpire deve agire in mezzo), spinge senza strafare per evitare sbilanciamenti. Dal 65′ Crisetig 6 – Prova a far cambiare marcia alla Reggina lavorando molti palloni in mezzo.

Fabbian 5,5 – Fa legna e si danna l’anima, prova a dare la consueta mano in avanti, si spegne via via insieme ai compagni.

Majer 6 – Preziosa la sua regia, ci mette esperienza e tanta fisicità nella lotta in mezzo al campo; dopo lo svantaggio finisce ingabbiato facendo il possibile.

Hernani 5,5 – Sempre nel vivo del gioco, prova ad innescare le punte senza fortuna; bene nel primo tempo, dopo il vantaggio avversario finisce nell’ombra. Dal 56′ Gori 5,5 – Qualche spunto, tanta lotta e poco altro, sono anche rari i palloni giocabili.

Canotto 5,5 – Sbatte ripetutamente contro il muro eretto dal suo diretto avversario Cotali, si accende a intermittenza. Dal 65′ Ricci 6 – Dimostra vivacità, mettendo in mezzo diversi palloni e su uno di questi arriva il gol di Liotti annullato dopo esame al VAR.

Menez 5,5 – Gioca una marea di palloni ma il Frosinone quasi sempre è sulle linee di passaggio. Dal 71′ Liotti 6 – Si conferma pericoloso uomo d’area segnando il gol della speranza, annullato però dal VAR.

Rivas 5,5 – Ha nelle corde la possibilità di puntare Sampirisi ma lo fa solo un paio di volte e con buoni risultati; alla distanza il terzino gli prende le misure. Dal 56′ Cicerelli 5,5 – Non trova spazi e non incide come invece era riuscito a fare tante altre volte.

Mister Inzaghi 6 – Una Reggina pimpante che gioca alla pari con i ciociari, facendosi preferire nel palleggio e nelle soluzioni; poi l’errore che regala il gol a Mulattieri sembra spezzare qualcosa, gli amaranto sono in partita ma non girano più come prima, perdendo brillantezza e mostrandosi a tratti timorosi. A metà ripresa si gioca la carta della difesa a tre che però non sortisce gli effetti sperati, anche perché il Frosinone cala il tris spegnendo le speranze amaranto, l’inserimento di Liotti riporta al modulo originario.