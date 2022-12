Reggina-Frosinone, Grosso: “Grande prestazione contro un ottimo avversario”

Al termine di Reggina-Frosinone, gara vinta dagli ospiti per 3-0, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico gialloazzurro Fabio Grosso.

“Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario, vincendo meritatamente alzando l’asticella; non puoi mai abbassare la guardia, i tre punti di oggi hanno lo stesso peso degli altri, sappiamo di aver fatto una grande prestazione. Oggi non abbiamo quasi mai subito creando molto, vincere così dà una bella risonanza ma dobbiamo tenere i piedi per terra, per rifare prestazioni del genere bisogna andare in campo come abbiamo fatto oggi. Sono contento di essere a Frosinone, una società lungimirante, ho una grande responsabilità, devo valorizzare il materiale a disposizione, tanti giovani sono arrivati in estate; siamo ambiziosi, continueremo a giocare per toglierci soddisfazioni, facendo attenzione perché il campionato è tosto. Questa è una partita di livello altissimo, faccio i complimenti ai miei ragazzi; conta molto la mentalità, gestire significa saper amministrare non abbassare l’intensità, abbiamo dei grandi valori e oggi c’è stata l’ultieriore dimostrazione.”