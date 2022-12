Verso Reggina-Frosinone, la sfida ai tre ex Turati, Lucioni e Insigne

Non sarà solo la partita tra le due prime della classe in Serie B o il duello tra Inzaghi e Grosso, due dei Campioni del Mondo del 2006. Quella tra Reggina e Frosinone sarà una sfida anche tra tanti ex, da una parte e dall’altra.

Sono tre i calciatori ciociari ad aver indossato in passato la maglia amaranto: il portiere Stefano Turati, che nella scorsa stagione ha raccolto 22 presenze in riva allo Stretto; il difensore Fabio Lucioni, in forza alla Reggina (della quale fu anche capitano) nel biennio 2012/2014, 48 presenze e 2 reti in campionato per lui, ma anche 1 gol in 3 match di Coppa Italia, prima di passare al Benevento dove raggiunse la Serie A; l’attaccante Roberto Insigne, fratello minore di Lorenzo, giunto in prestito dal Napoli nell’estate del 2014 per arricchire l’organico della Reggina tornata in Serie C, segnando 9 gol in 32 partite tra campionato e playout, compresa la tripletta del 3-0 al Cosenza e la rete che valse la vittoria sul Messina nella gara di andata della sfida playout, confermandosi un prezioso uomo-derby.

Sono addirittura quattro invece i calciatori della Reggina con un passato a Frosinone: Federico Ravaglia, Lorenzo Crisetig, Emanuele Cicerelli e Luigi Canotto.