Volley, la Reghion batte l’indomito Comiso al tie-break

Altro successo casalingo per la Volley Reghion ma quanta fatica nel battere la Logos Ardens Comiso, che sotto di due set riesce a trovare le forze per rimontare, cedendo al tie-break. Il sestetto reggino ha rischiato di ripetere a sette giorni di distanza quanto avvenuto già a Ragalna, quando avanti per 2-0 uscì sconfitto per 3-2.

Dominio quasi assoluto per le ragazze di coach Pellegrino nei due set iniziali, il primo tirato ma con allungo decisivo per il 25-20 finale, il secondo senza storia, chiuso con un netto 25-14. Dal terzo set cambia la musica, il sestetto siciliano commette meno errori e approfitta di qualche sbavatura avversaria; l’equilibrio è totale ma alla fine Comiso prevale per 24-26. Nel quarto set il punteggio resta in bilico ma la Reghion vede il traguardo sul 22-20; Comiso mette sul parquet tutto ciò che ha, ribaltando il parziale e chiudendo 23-25, portando la sfida al tie-break. Il rischio di ripetere lo stesso errore a sette giorni di distanza crea in Genovese e compagne lo stato d’animo necessario per reagire: dopo un botta e risposta iniziale, la Reghion allunga in maniera decisa vincendo 15-10 e aggiudicandosi una preziosa vittoria.

Nel prossimo turno, domenica 11 dicembre, trasferta crotonese per il sestetto reggino, ospiti sul parquet della Fidelis Torretta, avanti di 5 lunghezze in classifica.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo la 9^ giornata

25 Traina Caltanissetta

24 Cosedil Zafferana

23 Pallavolo Crotone

18 CUS Catania

18 Procori Ericina Volley

17 Sensation Profumerie Gioiosa

16 Volley Valley FuniviaEtna

14 Fidelis Torretta Crotone

12 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

9 Volley Reghion

6 Logos Ardens Comiso

3 Stefanese Volley

3 Bricocity Alus Volley

1 Planet Strano Light Catania