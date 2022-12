Ultime News

La Reggina rende noti i termini e le modalità per avanzare le richieste di accredito da parte dei diversamente abili per la gara amichevole di giovedì 22 dicembre (ore 18:00) con l’Inter. INFO ACCREDITI DIVERSAMENTE...

Quattordici anni dopo. Passato, presente e futuro. Reggina ed Inter tornano in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, giovedì 22 dicembre alle ore 18:00, per un evento che porterà con sé momenti...

01/12/2022 | A cura di Domenico Geria

Si chiude dopo 16 giornate l’esperienza sulla panchina del Novara per l’ex calciatore e tecnico amaranto Roberto Cevoli. Settimo in classifica nel Girone A di Serie C, a -7 dal Pordenone capolista e con un solo punto...