Serie B, la Ternana cambia: per il dopo-Lucarelli è in arrivo Andreazzoli

Cambio alla guida tecnica della Ternana con l’esonero di Cristiano Lucarelli arrivato dopo la sconfitta di Pisa, quinto match consecutivo senza vittorie per le Fere, che dopo il buon avvio di campionato, con tanto di primo posto raggiunto, nelle ultime cinque giornate hanno subito un’involuzione raccogliendo 3 pareggi, tutti per 0-0, e 2 sconfitte, scivolando al settimo posto, in una classifica comunque cortissima che racchiude sette squadre in tre punti, dai 23 di Genoa e Brescia terze ai 20 dell’Ascoli nono.

Una decisione, quella di sollevare Lucarelli dal suo incarico, protagonista della cavalcata in C della scorsa stagione e comunque di ottimo avvio quest’anno, che ha lasciato perplessi. L’ormai ex tecnico rossoverde ha detto la sua con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Lucarelli ha parlato di “distacco doloroso” per quella che era ormai diventata la sua seconda casa, dopo i tanti anni trascorsi a Terni, prima da calciatore e poi allenatore.

Per la sua sostituzione, il nome giusto dovrebbe essere quello di Aurelio Andreazzoli, che proprio questa mattina, come riportato da tuttob.com, ha risolto il contratto che lo legava all’Empoli, sua ultima squadra. Attesa dunque nelle prossime ore l’ufficialità del suo approdo a Terni.