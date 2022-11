Serie B, il Giudice Sportivo: tre squalificati, Fabbian in diffida

Quarta ammonizione per il centrocampista amaranto, ora in diffida assieme a Pierozzi

Il Giudice Sportivo di Serie B, in riferimento alle gare della 14^ giornata, ha squalificato per una giornata tre calciatori, tutti giunti alla quinta ammonizione; si tratta di Karic del Benevento, Mazzitelli del Frosinone e Palumbo della Ternana.

Per quanto riguarda la Reggina, quarta ammonizione per Giovanni Fabbian, che al pari di Pierozzi raggiunge la diffida; terza sanzione invece per Thiago Cionek e Zan Majer, a quota due arriva Federico Ravaglia mentre per Michele Camporese è stata la prima ammonizione.