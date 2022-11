Ultime News

Termina con una sconfitta il nono turno di campionato per la Pallacanestro Viola che al PalaCalafiore è costretta a cedere il passo all’Orlandina per 90-95 al termine di una gara dai due volti, dove la Viola scivola fino al...

Calabria Sport

28/11/2022 | A cura di Domenico Geria

Primo punto conquistato in trasferta dalla Volley Reghion, battuta al tie-break al Palazzetto dello Sport di Ragalna, in provincia di Catania, contro la Bricocity Alus Volley. Notevoli però i rimpianti per il sestetto reggino...