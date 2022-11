Al termine del match contro il Benevento, terminato 2-2, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha commentato la prestazione della formazione amaranto, sottolinenando il suo disaccordo in merito alle decisioni della terna arbitrale nella seconda frazione di gara. Queste le sue dichiarazioni:

AVVERSARIO – “Il Benevento ha una rosa importante, con giocatori di categoria superiore ed era normale che potesse reagire. Abbiamo subito il pareggio in maniera assurda, con un gol assolutamente irregolare”.

DECISIONI ARBITRALI – “Oggi abbiamo toccato il fondo nel giudizio del Var, non me ne frega nulla delle favole che ci racconteranno. É assurdo non aver visto che il giocatore ostacolava la visuale di Ravaglia in occasione del gol del 2-2, basta vedere il movimento di Ravaglia”.

VAR – “Perché non mandiamo al Var ex giocatori, che conoscono determinate dinamiche di gioco. Nel rigore che ci hanno dato contro il Genoa l’arbitro si è preso la responsabilità di andare al Var, perché oggi no o a Modena no? Nessuno ha detto che quel gol era regolare, io sinceramente mi sono stancato. Si perde tanto tempo proprio per la presenza del Var, perché ogni decisione passa da lì. Il rigore annullato si poteva dare e non dare. Io non ce l’ho con gli arbitri, ma col Var. Questo strumento non sta aiutando i direttori di gara”.

s.r.