La Società F.C. Lamezia Terme comunica che la gara Mariglianese – FC Lamezia Terme, valevole per la 13° Giornata di campionato Lega Serie D Girone I, inizialmente in programma per domenica 27 Novembre 2022, è posticipata a Mercoledì 7 Dicembre 2022, con fischio di inizio alle ore 14:30, a causa di casi di positività covid del gruppo squadra Mariglianese.