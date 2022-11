Eccellenza, cambio sulla panchina del Gallico Catona: arriva Panarello

Ultime News

La società comunica la separazione consensuale dai tecnici Giuseppe e Natale Giovinazzo. Il Presidente e tutti i Dirigenti ringraziano i due per il lavoro svolto in questi anni con passione e professionalità oltre alle doti...

Nella 14a giornata il pallone ufficiale Kappa diventerà rosso per sensibilizzare contro questa piaga sociale. A fianco della Lega B anche IFAD e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tutti insieme per...

La gara tra Reggina e Benevento, valida per il quattordicesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma domenica 27 novembre alle ore 12:30, sarà diretta dal Sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti...

Dilettanti

23/11/2022 | A cura di Domenico Geria

Se la Gioiese ha praticamente già in mano il biglietto per la finale di Coppa Italia Dilettanti del 23 dicembre, servirà attendere la sfida del 7 dicembre a Cosenza per stabilire l’altra finalista tra Promosport e...