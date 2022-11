Serie D, è una Calabria brillante: 5 squadre tra le prime 10

Brilla la Calabria nel campionato di Serie D, dopo diverse stagioni vissute con poche soddisfazioni e tante difficoltà. I risultati del primo terzo del campionato pongono tre squadre calabresi in zona playoff, cinque nelle prime dieci posizioni. L’unica squadra al momento fuori da questa cerchia è il Cittanova, partito molto a rilento ma in ascesa, che per la terza gara consecutiva ha mosso classifica, pareggiando il derby con il Locri.

Fatta eccezione per il Catania che sta giocando un campionato a parte, e che ha mancato le uniche due vittorie pareggiando proprio in Calabria le sue ultime due trasferte, Lamezia Terme e Vibonese guidano il resto del gruppo, rispettando il pronostico della vigilia che le vedeva tra le antagoniste degli etnei. Per il resto, ottimi i percorsi fino a questo punto del Locri, quinto, e del Castrovillari, sesto, autori di grandi partite e bravi nel riuscire a fornire rendimento costante al loro cammino. Buono il momento di forma del San Luca, partito con il freno a mano tirato (3 punti nelle prime 6 giornate), ottenendo 6 risultati utili consecutivi con 3 vittorie e altrettanti pareggi.

Un bel segnale da parte del calcio calabrese, con l’augurio che l’attuale momento positivo possa proseguire fino al termine della stagione, sperando che anche il Cittanova possa risalire la china.