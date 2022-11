Volley, la Reghion torna a ruggire: netto successo sulla Saracena Volley

Grande vittoria, praticamente mai in discussione, per la Volley Reghion, che nella settima giornata del Girone M di Serie B2 ha battuto per 3-0 al PalaCalafiore la compagine siciliana del La Saracena Volley. Il sestetto reggino torna alla vittoria dopo quattro sconfitte (seppur una al tie-break), mostrando la crescita evidenziata già nello scorso turno in casa della Sensation Gioiosa prima della classe e messa in grossa difficoltà.

Nelle battute iniziali del primo set arriva l’unico momento in cui la squadra arrivata da Brolo, provincia di Messina, si porta avanti nel punteggio. Ma è solo un fugace vantaggio di un punto; Giulia Speranza e compagne iniziano a martellare il parquet avversario portandosi sul 16-9. A quel punto vi è una lieve flessione con un break delle siciliane che si fanno sotto fino al 17-14; coach Cesare Pellegrino scuote le ragazze in campo che ritrovano la verve e sui puntuali palloni alzati da Surace per Speranza, Fiorini, De Franco e Orlando, il set si chiude sul 25-18.

Nel secondo set, la Reghion comincia fin da subito a costruire un piccolo margine di vantaggio; nel momento corrispondente alla breve flessione del primo set, le reggine stavolta imprimono un’accelerazione micidiale. Il sestetto siciliano perde le misure commettendo errori su errori di fronte alla decisa determinazione di Genovese e compagne, le quali si aggiudicano il set con un netto 25-12.

Con una partita quasi persa, La Saracena getta in campo nel terzo set tutto ciò che ancora ha, e approfittando di qualche sbavatura della Reghion, tiene il risultato in bilico. Si gioca punto a punto, la Reghion si porta ad un massimo vantaggio di +3 venendo puntualmente rimontata ma mai superata. L’equilibrio viaggia su un filo teso e pronto a spezzarsi, ed è ciò che avviene nel rush finale: la Reghion accelera a testa bassa effettuando l’allungo decisivo fino a chiudere la partita sul primo dei quatto match-point disponibili con il 25-20 che arriva sull’attacco di Fiorini, la quale piega le mani del muro (nell’immagine principale), facendo esplodere di gioia il palazzetto reggino (a destra l’esultanza finale).

La Reghion ottiene la seconda vittoria casalinga, ma sarà fondamentale adesso invertire la tendenza esterna, dove sono arrivate 4 sconfitte in altrettante partite. Sabato prossimo a Paternò, contro la Bricocity Alus Volley ultima in classifica con un solo punto, potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi in trasferta.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo la 7^ giornata

19 Traina Caltanissetta

18 Pallavolo Crotone

18 Cosedil Zafferana

17 Sensation Profumerie Gioiosa

15 CUS Catania

13 Fidelis Torretta Crotone

13 Volley Valley FuniviaEtna

12 Procori Ericina Volley

6 Volley Reghion

6 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

5 Logos Ardens Comiso

3 Stefanese Volley

1 Bricocity Alus Volley

1 Planet Strano Light Catania