Serie D, la “cura Fanello” porta i primi effetti al Cittanova

La sfida verso la quale si è lanciato mister Danilo Fanello poche settimane fa non era delle più semplici: prendere per mano un Cittanova che, nonostante alcune buone prestazioni nelle prime giornate, non riusciva a trovare la vittoria, al punto tale da cominciare a perdere fiducia nelle proprie possibilità.

Il club giallorosso ha così chiamato Fanello per provare a risollevare le sorti della squadra, che negli ultimi 180′ pare aver già dato una importante sterzata al proprio cammino, nonostante la classifica sia ancora deficitaria. In primis è arrivato lo 0-0 casalingo contro il Catania, un risultato impronosticabile visto il percorso parallelo delle due squadre, con gli etnei primi a punteggio pieno e il Cittanova sul fondo della classifica. E invece non soltanto i pianigiani hanno imposto il pareggio allo schiacciasassi rossoblù, ma lo hanno fatto senza incassare gol da parte di una squadra che tra Sarao, Sarno e Lodi, solo per citarne alcuni, possiede bocche da fuoco di categoria superiore.

Una settimana più tardi, domenica 13 novembre, trasferta contro la Mariglianese, sfida tra le ultime due della classifica; un pareggio avrebbe già l’amaro sapore di una condanna di molto anticipata, entrambe hanno solo la vittoria sulla quale contare. Ed è il Cittanova che alla fine esulta con il primo successo in campionato, un 1-0 firmato da Totò Crucitti con un bolide dalla distanza, gol pesantissimo che porta il Cittanova a -3 da Acireale e Sancataldese. Domenica al “Morreale-Proto” mister Fanello e i suoi ragazzi proveranno ad ottenere il primo sorriso casalingo, ricevendo un Locri partito molto bene e che occupa al momento il quarto posto, alle spalle di altre due calabresi, Lamezia Terme e Vibonese, e ovviamente del Catania, che dopo il pari di Cittanova ha ripreso la marcia solitaria.