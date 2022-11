Serie B, Bari, Benevento e Brescia rappresentate ai Mondiali da un calciatore a testa

Il polacco Glik, convocato per il Mondiale in Qatar, salterà Reggina-Benevento

Ai Mondiali in Qatar che prenderanno il via domenica 20 novembre non ci sarà l’Italia, che sarà comunque presente con una foltissima schiera di calciatori convocati, una settantina, quasi tutti dalla Serie A. Saranno presenti tuttavia anche 3 calciatori che dalla Serie B arrivano sul palcoscenico mondiale.

Si tratta di: Walid Cheddira, attaccante del Bari e capocannoniere della Serie B, nato e cresciuto in Italia e per la prima volta affacciatosi oltre la Serie C proprio quest’anno, riuscendo a richiamare l’attenzione del C.T. del Marocco; Kamil Glik, difensore polacco del Benevento appena tornato dopo un lungo infortunio e inserito tra i 26 convocati della sua nazionale, prossimo alle 100 presenze, e che in virtù di questa convocazione salterà la sfida del 27 novembre al “Granillo” tra la Reggina e la squadra campana; Fran Karacic, difensore del Brescia di origine croata ma che dopo aver giocato nelle nazionali giovanili della Croazia, ha acquisito la cittadinanza australiana, diventando uno dei punti fermi di questa nazionale.