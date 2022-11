Reggina, battuto il Lamezia in un allenamento congiunto al “Granillo”

Allenamento congiunto questo pomeriggio al “Granillo” tra la Reggina e il Lamezia Terme, sfida che si è risolta con la vittoria amaranto per 2-0, a segno nel primo tempo Gori e Crisetig. Mister Inzaghi ha approfittato di questo test per dare minutaggio a diversi calciatori fin qui poco impiegati, schierando nella ripresa anche alcuni ragazzi della Primavera. Tra i lametini si è visto in campo, nella ripresa, l’ex amaranto Maimone.

