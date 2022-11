Coppa Calabria, il ritorno degli Ottavi e gli accoppiamenti dei Quarti

COPPA CALABRIA

Ottavi di finale, ritorno (16/11/2022)

Mirto Crosia-Trebisacce 2-1 (and. 2-2)

Rota Greca-Malvito 1-1, 5-3 ai rigori (and. 1-1)

Mangone-Nuova Aiello 4-0 (and. 2-0)

Sambiase-Rombiolese 8-3 (and. 2-1)

Mesoraca-Real Fondo Gesù 4-1 (and. 0-3)

Martelletto Settingiano-San Nicola da Crissa 1-0 (and. 1-2)

Taurianova Academy-Saint Michel 2-3 (and. 1-0)

Pro Pellaro-Campese 5-1 (and. 3-0)

Quarti di finale

Mirto Crosia-Rota Greca

Mangone-Sambiase

Real Fondo Gesù-Martelletto Settingiano

Saint Michel-Pro Pellaro