Volley, altra sconfitta in trasferta per la Reghion, battuta a Gioiosa

Ancora uno stop esterno per il sestetto reggino, il quale tuttavia mette in grossa difficoltà la capolista Gioiosa nei primi due set

Ancora una sconfitta esterna per la Volley Reghion che torna a mani vuote dall’impegno sul parquet della capolista Sensation Gioiosa; si tratta della quarta partita disputata dal sestetto reggino lontano da Reggio Calabria e altrettante sono state le sconfitte. Contro una delle più forti squadre del Girone M, le ragazze di coach Pellegrino sono rimaste in gara nei primi due set mettendo in difficoltà le padrone di casa, ma cedendo in entrambi i casi, rispettivamente per 25-19 il primo e addirittura 26-24 nel secondo; nel terzo e ultimo set, la Sensation ha accelerato e portato a casa la vittoria con un 25-12.

Sabato 19 novembre, alle 18:30, sarà necessario ripartire dai primi due set, giocati con ottima intensità e qualità, per ritrovare la vittoria contro le siciliane del SaracenaCassiopeaSisa di Piraino.

Serie B2, Girone M – Classifica dopo la 6^ giornata

16 Sensation Profumerie Gioiosa

16 Traina Caltanissetta

16 Pallavolo Crotone

15 Cosedil Zafferana

13 Fidelis Torretta Crotone

12 CUS Catania

10 Volley Valley FuniviaEtna

9 Procori Ericina Volley

6 SaracenaCassiopeaSisa Piraino

5 Logos Ardens Comiso

3 Volley Reghion

3 Stefanese Volley

1 Bricocity Alus Volley

1 Planet Strano Light Catania