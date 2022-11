Reggina, dopo il Genoa, Canotto ed Hernani abbattono anche il Venezia

Stesso risultato, stessi marcatori ma differente dinamica del match e altrettanto diversi i gol. La Reggina sabato a Venezia ha ripetuto per risultato e autori delle reti, quanto accaduto appena cinque giorni prima al “Granillo” contro il Genoa. Vittoria per 2-1, primo marcatore Canotto e secondo Hernani. Tuttavia, molto è cambiato tra le due sfide.

Innanzitutto, contro il Genoa la Reggina era passata in vantaggio con merito grazie ad una giocata personale di Canotto, subendo poco dopo il pari su una situazione sfortunata concedendo di fatto ai liguri una delle rare occasioni per arrivare al tiro, tornando infine in vantaggio con il rigore di Hernani. A Venezia invece gli amaranto hanno giocato un primo tempo in sofferenza, andando in svantaggio e rischiando almeno altre tre volte di subire il raddoppio, commettendo ingenuità e leggerezze inusuali per quanto dimostrato finora; nella ripresa, a seguito anche di qualche sostituzione e di un miglior approccio caratteriale, i ragazzi di Inzaghi effettuavano la rimonta: prima la bordata da fuori di Majer sulla quale Joronen compie un prodigio togliendo la sfera dal sette, ma mandandola ad impattare contro il palo e consentendo a Canotto di fiondarsi sul pallone per siglare un gol di rapina; poi il traversone di Di Chiara per il colpo di testa di Hernani, la palla che impatta sulla schiena di Ceccaroni e torna proprio tra i piedi del brasiliano che la piazza nell’angolino.

Stessi marcatori, stesso risultato, ma dinamiche, anche nel modo di andare in gol, completamente differenti. E questo è anche un po’ il punto di forza di questa Reggina, che ha mandato a segno 12 calciatori diversi e nei modi più disparati, potendo vantare il miglior attacco con 24 reti, di cui una sola su rigore. Per Canotto è stato il terzo gol in campionato; inoltre il suo primo in assoluto con la maglia amaranto era arrivato in occasione dell’ultima vittoria esterna in quel di Pisa. Per Hernani le reti sono 2, essendosi sbloccato proprio contro il Genoa lunedì scorso.

MARCATORI

4 Fabbian

3 Canotto, Menez

2 Gagliolo, Gori, Hernani (1 rigore), Pierozzi, Rivas

1 Crisetig, Liotti, Lombardi, Majer

ASSIST

3 Canotto, Di Chiara

2 Majer, Menez, Pierozzi, Ricci, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Hernani