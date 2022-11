Basket, altra battuta d’arresto per la Viola, sconfitta a Padova

Antenore Energia Virtus Padova – Pall. Viola Reggio Calabria 98-73 (32-20, 15-19, 25-21, 26-13)

Ancora una sconfitta per la Pallacanestro Viola, che torna a casa a mani vuote dal Pala Rubano di Padova, con il team nero arancio costretto a cedere il passo ai nero verdi locali di Coach Riccardo De Nicolao per 98-73 al termine di una gara sempre in discesa per la squadra di casa.

Primo quarto tutto ad appannaggio dei patavini al Pala Rubano, trascinati da un Cecchinato in gran spolvero, capace di tirare con il 100% sia da due, ma soprattutto con il 100% da tre con un clamoroso 4/4. Positivo il come back di Amar Balic per i reggini, autore di ben otto punti sui venti totali reggini del primo quarto. Finirà 32-20 infatti per la Virtus il primo periodo.

Cambia la musica nel secondo quarto di gioco, dove la Viola alza le marce in difesa e trova maggiore continuità in attacco in chiusura di quarto con capitan Renzi che sale in cattedra ed è autore di 15 punti dopo i primi venti minuti di gioco. -8 Viola all’intervallo lungo con il tabellone luminoso del Pala Rubano che recita 47-39 in favore dei locali.

Al rientro dall’intervallo lungo Padova prova a resistere ai tentativi di rimonta dei nero arancio, riuscendo sempre a tenere Spizzichini e compagni a distanza di sicurezza, prima dell’importante e decisivo allungo maturato nel quarto periodo con il giovanissimo Marangon sugli scudi. Non bastano alla Viola i trentuno punti e 10 rimbalzi di capitan Renzi.

Fonte: pallacanestroviola.it

Serie B, Girone B – Classifica dopo la 7^ giornata

14 Agribertocchi Orzinuovi

14 Rucker San Vendemiano

12 Gemini Mestre

10 Aurora Rimadesio Desio

10 Civitus Allianz Vicenza

6 Logiman Pallacanestro Crema

6 Bergamo Basket 2014

6 Lissone Interni Brianza Casa Basket

6 Green Basket Palermo

6 Antenore Energia Virtus Padova

6 LuxArm Lumezzane

4 Virtus Ragusa

4 Pontoni Monfalcone

4 Infodrive Capo d’Orlando

2 UBP Petrarca Padova

0 Pallacanestro Viola Reggio Calabria