Reggina, i precedenti con l’arbitro Mercenaro: il 1° ottobre diresse la sfida di Modena

A dirigere l’incontro di sabato al “Pier Luigi Penzo” tra Venezia e Reggina sarà un arbitro tra i più giovani della squadra arbitrale di A e B. Il signor Matteo Mercenaro, della sezione di Genova, è alla sua terza direzione in Serie B quest’anno, dopo aver arbitrato proprio gli amaranto, lo scorso 1° ottobre, nella trasferta di Modena persa di misura dalla squadra di Inzaghi (con il gol di Di Chiara annullato per fuorigioco al 5′), e successivamente Bari-Ternana, terminata 0-0, il 28 ottobre. In massima serie è invece tornato a dirigere un match a metà ottobre (Atalanta-Sassuolo 2-1), a poco più di un mese dalle polemiche per il rovente finale di Juventus-Salernitana. Curiosità: lo scorso 22 ottobre ha arbitrato un incontro del massimo campionato di Cipro, il big-match tra Apoel Nicosia e AEK Larnaca.

Le strade della Reggina e del fischietto genovese si incrociano in Serie B per la seconda volta in meno di un mese e mezzo; prima della trasferta di Modena di precedenti ce ne furono quattro, il primo dei quali avvenne il 20 marzo 2016, quando l’allora Reggio Calabria perse al “Granillo” per 1-0 contro lo Scordia, nelle ultime giornate del campionato di Serie D. A quel match fecero seguito altri tre incontri, avvenuti tutti in Serie C, senza sconfitte per gli amaranto: 0-0 in casa contro il Bisceglie nel novembre 2017; 1-1 a Pagani nell’ottobre del 2019 con l’iniziale vantaggio firmato Corazza; sempre nello stesso campionato, ma a febbraio 2020, la vittoria nel derby di Catanzaro per 1-0 grazie alla firma di Rivas.