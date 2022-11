Serie B, la situazione delle panchine: il Venezia sceglie Soncin, Viali vicino al Cosenza

Dopo gli esoneri di Javorcic e Dionigi, le panchine di Venezia e Cosenza hanno trovato i loro nuovi proprietari. Per quanto riguarda i lagunari, il primo nome della lista è stato poi quello che annunciato dal club: Andrea Soncin, tecnico della Primavera, viene promosso alla guida della squadra maggiore e non per la prima volta, dato che già lo scorso anno in Serie A aveva allenato i veneti nelle ultime cinque giornate dopo l’esonero di Paolo Zanetti, di cui Soncin era stato il vice l’anno precedente in Serie B. Dello staff del neo-allenatore farà parte anche Maurizio Peccarisi, collaboratore tecnico con un passato da calciatore della Reggina.

Per quanto concerne il Cosenza, dopo i tanti nomi fatti nei giorni scorsi (tra i quali Di Biagio, Zeman, Aglietti e Stellone) alla fine la scelta del club sarebbe ricaduta su William Viali, ex tecnico del Cesena; secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, società e tecnico avrebbero trovato l’accordo nel corso di un incontro avvenuto ieri e in giornata arriverà la firma con l’ufficialità.