Promozione, il San Giorgio esulta con Secondi, in gol dopo 1.021 giorni

Era il 5 gennaio del 2020 quando Leo Secondi, allora capitano del Bocale in Eccellenza, metteva a segno contro il Trebisacce il suo gol numero 101 in Italia, dopo aver chiuso il 2019 con la firma meravigliosa della centesima rete, una rovesciata degna di Carlo Parola e delle figurine Calciatori Panini, realizzata contro il Soriano. Il gol contro il Trebisacce sbloccò il risultato, un pregevole pallonetto a superare il portiere ospite Calderaro (a sinistra il gol, nell’immagine principale l’esultanza), poi la doppietta di Gatto e i gol di Galantucci e Alassani a completare quel 3-2.

Sabato 22 ottobre 2022, esattamente 1.021 giorni più tardi, Leo Secondi ha colpito ancora, alla sua maniera, con rete di pregevole fattura, ancora a battere il portiere con un tocco morbido, delicato e ben calibrato, valso il raddoppio del San Giorgio a Melito. Un gol segnato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo e che si va ad incastonare nella casella 102 alla voce “Reti segnate in Italia”.

Secondi ha riannodato il filo interrotto quasi tre anni fa. In mezzo a tutto questo tempo, pochissime in realtà le partite giocate: il torneo 2019/2020 venne sospeso di lì a meno di due mesi; l’Eccellenza 2020/2021 durò invece solo 4 partite, durante le quali l’argentino timbrò un paio di traverse; poi, la decisione, quantomai sofferta, di appendere le scarpe al chiodo. Ma l’amore per il calcio ha richiamato Secondi in campo per la nuova avventura con il San Giorgio, dopo un anno sabbatico. Un paio di volte titolare, qualche spezzone di partita finora per lui e finalmente, il nome di Leo Secondi che torna sul tabellino dei marcatori. Per la gioia del San Giorgio di mister Marcianò, primo con Vigor Lamezia e Sporting Catanzaro Lido, che si gode anche le prodezze dell’altro argentino, il centravanti Vara, doppietta a Melito e già 8 reti in campionato.