Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria: gli anticipi del 15 ottobre

ECCELLENZA – Tre vittorie nelle ultime quattro partite per il Gallico Catona, che dopo aver vinto il derby con il Bocale renderà visita ad un Acri ancora in difficoltà; la squadra di Giovinazzo sogna di ottenere un’altra vittoria, che la proietterebbe ad un punto dallo Scalea, primo in classifica, per almeno 24 ore.

PROMOZIONE, GIRONE B – Due gli anticipi della sesta giornata in programma: si giocherà sul neutro di Roccella la sfida tra Cinquefrondese e Ravagnese, con la squadra di casa all’inseguimento del quartetto di testa mentre gli ospiti proveranno a raccogliere punti pesanti per allontanarsi dalla bassa classifica; a Croce Valanidi il San Giorgio andrà a caccia della quinta vittoria in sei giornate, ospitando un Roccella rinnovato profondamente e ancora in cerca della prima vittoria, con soli due punti raccolti finora.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Terzo turno in Prima Categoria con tre anticipi previsti: a Bagnara si affrontano le due squadre retrocesse dal torneo di Promozione lo scorso anno, Bagnarese e San Gaetano, entrambe con un avvio di campionato altalenante; l’ostico Santa Cristina riceve una delle squadre a punteggio pieno, il Saint Michel, tra le sicure grandi protagoniste della stagione; a punteggio pieno c’è anche il Taurianova Academy di Alessio Viola, che al “Battaglia” ospiterà il Bianco, reduce dal pokerissimo inflitto al Santa Cristina.