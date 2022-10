Serie D, pari del Locri nel recupero, Iannì para un altro rigore

Nel recupero della seconda giornata del Girone I di Serie D, il Locri ha ospitato mercoledì il Trapani. La partita si è conclusa sullo 0-0, terzo pari consecutivo per la squadra di Mancini, ancora imbattuta, ma che come a Licata domenica, deve dire grazie a Serafino Iannì (nella foto), il portiere classe 2002 che neutralizza il secondo rigore in quattro giorni, respingendo in avvio di ripresa il penalty di Mokulu. Poco più tardi si scatena una rissa e squadre in dieci uomini per le espulsioni di Paviglianiti e Cellamare. Domenica, ancora al “Macrì”, il Locri ospiterà la Vibonese, incontro già disputato a settembre in Coppa Italia con vittoria rossoblu.

Classifica

15 Catania

15 Lamezia Terme

10 Real Aversa

10 Vibonese

9 Locri

9 Ragusa

7 Acireale

6 Canicattì

6 Sant’Agata

6 Trapani*

4 Castrovillari

4 Cittanova

4 Paternò*

4 Santa Maria

3 Mariglianese

3 Sancataldese

3 San Luca

2 Licata

*una partita in meno