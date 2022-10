Reggina-Cosenza, il commento: tris, vittoria e festa amaranto

Non c’è partita al Granillo, il derby è amaranto. La Reggina sconfigge nettamente il Cosenza senza mai soffrire ma dominando oltre il risultato. Sblocca Rivas dopo pochi minuti con un mancino secco sul primo palo, nella ripresa una perla di Menez (terzo gol stagionale) e Pierozzi chiudono la pratica. Sesta vittoria stagionale per la compagine di Inzaghi che consolida la vetta della classifica in condivisione con il Bari. Adesso inizia un calendario durissimo: si parte da Parma sabato prossimo.