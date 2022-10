2^ Categoria, definiti i cinque gironi: 11 squadre nel raggruppamento reggino

La LND Calabria ha ufficializzato la composizione dei gironi del campionato di Seconda Categoria 2022/2023, che prenderà il via domenica 16 ottobre. Sono 5 le società che non hanno presentato regolare domanda d’iscrizione, tra queste la Scillese, che al pari di Davoli Academy e Sant’Onofrio Calcio, ha annunciato il cambio di attività, richiedendo il passaggio al Settore Giovanile Scolastico; nessuna documentazione invece da parte di Atletico Sellia Marina e Real Verbicaro.

Le società regolarmente iscritte erano appena 49 e la LND, ad integrazione degli organici, ha ammesso 9 club non aventi diritto, tra questi il Benestare, retrocesso nella passata stagione dal girone reggino. Venendo proprio a questo raggruppamento, il Girone E, sarà composto quest’anno da sole 11 squadre, al pari dei raggruppamenti C e D, mentre saranno 12 nel Girone A e 13 nel B. Su 11 formazioni partecipanti, solamente una appartiene al territorio comunale reggino, ovvero il RC Gallina; per il resto è folta la presenza delle squadre della Piana di Gioia Tauro, sicché la LND ha affidato la gestione del girone alla Delegazione Distrettuale gioiese (come accade già da diversi anni anche in Terza Categoria).

La composizione del Girone E di Seconda Categoria 2022/2023

Antonimina

Benestare

Laureana

RC Gallina

Real Cittanova

Rizziconi

Rosarnese

Saline Joniche

Sangiorgese

Sport Palmi

Varapodio