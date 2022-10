Verso Reggina-Cosenza, Dionigi: “Il passato non si dimentica”

Alla vigilia del derby del “Granillo”, il tecnico del Cosenza, Davide Dionigi, ha presentato la sfida in conferenza stampa.

“Per me sarà una partita speciale, il passato non si dimentica, ma devo fare il meglio per i miei nuovi colori. Sulle scelte di formazione dipenderà dagli avversari, la Reggina ha uomini in grado di spostare gli equilibri, dovremo capire bene i punti di forza e punti deboli. Dovremo rimanere noi stessi per provare a fermarli, hanno uno sviluppo del gioco molto veloce, calciatori importanti ed è ben allenata, ambisce a traguardi importanti. Tutti i calciatori stanno raggiungendo la forma migliore e mi consentono varie soluzioni. Stiamo crescendo a prescindere dai risultati, dobbiamo migliorare l’autostima e questo buon inizio fa piacere. Finora abbiamo avuto otto marcatori diversi per otto gol, dimostra l’importanza del gruppo ma dobbiamo individuare il bomber in grado di fare gol pesanti. Calò sta crescendo e ci darà una mano, per Kornvig l’unico problema è stata la lingua, Sidibe lo sto vedendo molto meglio.”