Ex amaranto, Hetemaj in gol in Europa League, primo punto per l’Helsinki

La serata di Europa League appena trascorsa ha visto un ex calciatore della Reggina protagonista. Si tratta di Perparim Hetemaj, il centrocampista finlandese in forza agli amaranto nella scorsa stagione e tornato, proprio sul finire della scorsa annata, a giocare nella sua Finlandia, nelle fila del più blasonato club del paese, l’HJK Helsinki.

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League aveva posto i finlandesi con Roma, Betis Siviglia e i bulgari del Ludogorets. Nelle prime due giornate, contro spagnoli e italiani, per Hetemaj e compagni sono arrivate altrettante sconfitte; per avere un barlume di speranza e provare a giocarsi la qualificazione fino alla fine, all’Helsinki sarebbe servito un successo in casa contro il Ludogorets, passati tuttavia in vantaggio alla “Bolt Arena” con Tissera nel primo tempo. Ad evitare la sconfitta alla compagine finlandese, segnando il primo gol della squadra nel torneo e consegnando il primo punto nel girone, ci ha pensato proprio Hetemaj nel corso della ripresa, abilissimo nell’anticipare tutti di testa, deviando in rete la punizione di Hostikka. Tra una settimana in Bulgaria all’Helsinki servirà la vittoria per nutrire ancora speranze di qualificazione.