Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria: il programma degli anticipi

ECCELLENZA – L’anticipo della quinta giornata di Eccellenza avrà luogo al “Rocco Riga” di Lamezia Terme, dove la Promosport, reduce dal successo in rimonta e in pieno recupero in casa del Rende, con la doppia firma di un Angotti finalmente protagonista, affronterà il Gioiosa Ionica che in settimana ha cambiato allenatore. La netta sconfitta interna di domenica scorsa con il Soriano relega gli ionici in fondo alla classifica con un solo punto raccolto in quattro partite; alle dimissioni del tecnico Marasco la società ha risposto affidando la squadra a Francesco Galati, che dopo i tanti anni a Roccella si appresta ad iniziare questa nuova avventura.

PROMOZIONE, GIRONE B – Piatto ricco in Promozione con ben cinque anticipi in programma per la quinta giornata. Lo scorso weekend si è concluso con ben sette squadre in testa alla classifica con 9 punti; cinque di queste prime della classe andranno in campo al sabato, con un solo scontro diretto in programma a Catanzaro tra lo Sporting e la Cinquefrondese. In trasferta tutte le altre: Palmese in campo ad Ardore ma contro l’Africo; Vigor Lamezia di scena a Melito; nuovo test per il sorprendente Ardore, impegnato a Croce Valanidi contro il Ravagnese (fuori casa domenica anche Deliese e San Giorgio). Al “Renda” di Lamezia sarà invece impegnato l’Archi, ospite dell’Atletico Maida.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Solamente un match al sabato per la seconda giornata del Girone D di Prima Categoria: si gioca al “Cesare Giordano” di Gioia Tauro la sfida tra Saint Michel e Bagnarese, vittoriose al debutto.