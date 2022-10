1^ Categoria, il compleanno del presidente Grenzi: “Dar vita al Gebbione, il regalo più bello che mi potessi fare”

Nel giorno del proprio compleanno, Olindo Giuseppe Grenzi, presidente del Gebbione 2020 che ha esordito domenica scorsa in Prima Categoria vincendo per 1-0 a Lazzaro, ha voluto condividere il suo pensiero e la sua gratitudine attraverso un messaggio (che di seguito pubblichiamo nella sua interezza) dedicato alla sua creatura, alla società nata da lui e gli altri soci, che da tre anni a questa parte rappresenta il regalo “più gratificante di qualsiasi altra cosa bella che potessi fare.”

Di seguito il messaggio del presidente Grenzi.

“Senza alcun dubbio oggi è un giorno speciale per me, compiere gli anni è sempre un momento di estrema felicità e orgoglio, ma lo è ancor di più se al proprio fianco ci sono le persone giuste che ti accompagnano, non solo durante questo giorno di festa, ma anche durante l’intero anno. Sin da bambino non si vedeva l’ora che arrivasse il giorno del proprio compleanno, per stare con i propri cari e per poter scartare i doni ricevuti; ad oggi posso dire che per il terzo anno consecutivo il regalo del mio compleanno me lo son fatto da solo! Aver dato vita all’ASD Gebbione 2020 è stato più gratificante di qualsiasi altra cosa bella che potessi fare, ovviamente dando un grosso plauso all’intera società, partendo dall’allenatore (cofondatore) Ielo, dal direttore (cofondatore) Nicoletti, dall’allenatore in seconda (cofondatore) Mammì e dagli altri dirigenti Mangiola, Crea D., Crea V. e Giardiniere (cofondatore uscente). Un grande ringraziamento per questo mio regalo va anche a TUTTI i ragazzi che giorno dopo giorno danno il proprio sostegno, impegno e amore affinché questo sogno perduri nel tempo; persone umili e tenaci a cui voglio un bene infinito. Concludo ringraziando ancora una volta tutti per questo regalo che in fondo è anche vostro.”