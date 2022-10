Reggina-Cosenza, i precedenti: bilancio favorevole agli amaranto nel derby

Sono 49 gli incontri ufficiali tra Reggina e Cosenza: 21 vittorie per gli amaranto, 8 per i cosentini e 19 i pareggi in totale

Quella in programma sabato pomeriggio sabato alle 16:15 sarà la 49esima edizione del match tra Reggina e Cosenza. Numeri alla mano il bilancio nel derby calabrese è favorevole agli amaranto, vittoriosi in ben 21 occasioni tra le mura amiche. Il Cosenza è riuscito ad espugnare il Granillo solamente 8 volte, 19 invece i pareggi tra le due compagini. L’ultimo precedente risale alla passata stagione (19 marzo 2022): in quell’occasione, gli uomini di Stellone riuscirono ad imporsi per 1-0 grazie al penalty trasformato da Michael Folorunsho nel primo tempo.

Di seguito i precedenti ufficiali tra Reggina e Cosenza:

1929/1930 II DIVISIONE REGGINA – COSENZA 2-1

1930/1931 I DIVISIONE REGGINA – COSENZA 2-1

1931/1932 I DIVISIONE REGGINA – COSENZA 4-1

1932/1933 II DIVISIONE REGGINA – COSENZA 1-4

1933/1934 I DIVISIONE REGGINA – COSENZA 0-2

1934/1935 I DIVISIONE REGGINA – COSENZA 0-2 a tav.

1938/1939 I DIVISIONE LA DOMINANTE REGGINA – COSENZA 1-1

1945/1946 SERIE C REGGINA – COSENZA 1-1

1948/1949 SERIE C REGGINA – COSENZA 2-2

1949/1950 SERIE C REGGINA – COSENZA 0-0

1950/1951 SERIE C REGGINA – COSENZA 1-1

1951/1952 SERIE C REGGINA – COSENZA 1-2

1952/1953 IV SERIE REGGINA – COSENZA 0-0

1953/1954 IV SERIE REGGINA – COSENZA 1-0

1954/1955 IV SERIE REGGINA – COSENZA 1-2

1955/1956 IV SERIE REGGINA – COSENZA 3-0

1958/1959 SERIE C REGGINA – COSENZA 0-1

1959/1960 SERIE C REGGINA – COSENZA 0-0

1960/1961 SERIE C REGGINA – COSENZA 1-0

1964/1965 SERIE C REGGINA – COSENZA 1-1

1975/1976 SERIE C REGGINA – COSENZA 2-0

1976/1977 COPPA ITALIA SEMI PROFESSIONISTI REGGINA – COSENZA 0-0

1976/1977 SERIE C REGGINA – COSENZA 2-0

1977/1978 COPPA ITALIA SEMI PROFESSIONISTI REGGINA – COSENZA 2-1

1979/1980 COPPA ITALIA SEMI PROFESSIONISTI REGGINA – COSENZA 1-0

1980/1981 COPPA ITALIA SEMI PROFESSIONISTI REGGINA – COSENZA 1-0

1980/1981 SERIE C1 REGGINA – COSENZA 0-0

1981/1982 COPPA ITALIA SERIE C REGGINA – COSENZA 4-1

1982/1983 SERIE C1 REGGINA – COSENZA 0-0

1983/1984 COPPA ITALIA SERIE C REGGINA – COSENZA 0-0

1984/1985 SERIE C1 REGGINA – COSENZA 2-1

1985/1986 COPPA ITALIA SERIE C REGGINA – COSENZA 0-1

1986/1987 COPPA ITALIA SERIE C REGGINA – COSENZA 4-0

1986/1987 SERIE C1 REGGINA – COSENZA 1-1

1987/1988 SERIE C1 REGGINA – COSENZA 2-0

1988/1989 SERIE B REGGINA – COSENZA 0-0

1989/1990 SERIE B REGGINA – COSENZA 0-0

1990/1991 SERIE B REGGINA – COSENZA 0-0

1995/1996 SERIE B REGGINA – COSENZA 0-0

1996/1997 SERIE B REGGINA – COSENZA 1-0 17′ st rigore Dionigi

1998/1999 SERIE B REGGINA – COSENZA 2-1 7′ pt rigore Artico (R), 15′ pt Possanzini (R), 21′ pt Toscano (C)

1999/2000 COPPA ITALIA REGGINA – COSENZA 1-0 6′ st Kallon

2001/2002 SERIE B REGGINA – COSENZA 1-0 25′ st Jiranek

2014/2015 LEGA PRO REGGINA – COSENZA 3-0 3′ pt, 22′ pt e 40′ st Insigne R.

2016/2017 LEGA PRO REGGINA – COSENZA 0-0

2017/2018 SERIE C REGGINA – COSENZA 0-1 10′ st Mendicino

2020/2021 SERIE B REGGINA-COSENZA 0-0

20212022 SERIE B REGGINA-COSENZA 1-0 37′ pt Folorunsho (R)

SANTO ROMEO