Eccellenza, novità sulla panchina del Gioiosa: si è dimesso mister Marasco

La dolorosa sconfitta interna di domenica contro il Soriano, la terza consecutiva, ha portato il tecnico del Gioiosa Ionica, Francesco Marasco, a rassegnare le dimissioni dopo il match. Assieme a lui, lascia anche il vice, mister Domenico Pondaco.

Il tecnico biancorosso, intervistato nel post-gara dai canali social ufficiali del club, ha comunicato questa decisione, non prima di aver parlato con squadra e società. Marasco ha ammesso che in queste prime partite “la squadra avrebbe potuto fare molto di più, ma sono mancate attenzione e cattiveria. Ho scelto di dare le dimissioni per spronare i ragazzi a recuperare queste caratteristiche, necessarie per una squadra che si deve salvare, la qualità da sola non basta. Purtroppo avevo già notato che non abbiamo quella fame giusta per vincere quelle partite che devono farci fare i punti per la salvezza. Abbiamo lavorato tanto e certamente abbiamo la coscienza a posto, ma è giusto che mi assuma le mie responsabilità. Mi dispiace per i ragazzi, per la società e per i tifosi, ai quali non abbiamo regalato ancora soddisfazioni. Lascio comunque un gruppo coeso e una squadra sana che ha tutte le carte in regola per poter proseguire al meglio la stagione.”

Il Gioiosa non ha ancora annunciato il sostituto di Marasco, ma voci di corridoio darebbero mister Francesco Galati, ex tecnico del Roccella, il pole position.