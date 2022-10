1^ Categoria, firme di prestigio al debutto: Viola e Postorino lasciano il segno

Lo scorso weekend ha preso il via il campionato di Prima Categoria che per quanto concerne il Girone D, regalerà certamente spettacolo e colpi di scena, grazie anche alla presenza di tanti calciatori di livello tecnico decisamente superiore.

A cominciare da Alessio Viola. L’ex attaccante della Reggina aveva già esordito con il botto con la maglia del Taurianova Academy, realizzando una tripletta in coppa contro la Bagnarese. Per la sua prima assoluta in Prima Categoria si è accontentato di un solo gol, nel 4-0 che la compagine taurianovese ha rifilato alla Villese, altra nobile decaduta che in cerca di rinascita.

Si è chiusa invece con un pareggio di rigore la sfida tra Pro Pellaro e Real Metropolitana, due squadre ambiziose e certamente protagoniste nel corso della stagione: il primo gol ufficiale della neonata compagine del presidente Califano porta la firma dagli undici metri di Tonino Postorino; la risposta bianconera, sempre dal dischetto, è di Patricio “Pato” Luce. Sorride la Bagnarese che parte con una vittoria, piegando per 2-1 il Bianco grazie a due reti segnate nei primi dieci minuti: prima il difensore Spoleti, appena tornato tra i tirrenici, e La Scala.

Una sola doppietta nella prima giornata, la realizza il bomber e trascinatore del Santa Cristina, Gregorio De Crea, che dopo i 17 gol valsi la salvezza lo scorso anno, regala i tre punti al debutto agli aspromontani contro la Bovalinese. Vittorie di misura in trasferta per l’ambizioso Saint Michel e per la matricola Gebbione, pareggi tra Campese e San Gaetano e tra Catona e Siderno.