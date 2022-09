Bruno Bolchi è morto ieri in tarda serata a Firenze, all’età di 82 anni. Ricoverato a Villa Donatello, dopo che negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Bolchi lega indissolubilmente il suo nome da giocatore alla maglia dell’ Inter, squadra della quale divenne capitano all’età di soli 21 anni, mentre a Reggio Calabria fu l’artefice in veste di allenatore prima storica promozione in Serie A ottenuta dalla Reggina nel 1999. In carriera aveva già allenato gli amaranto dieci anni prima, ben figurando nella stagione 1989-90.

