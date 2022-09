Reggina, Taibi a Tuttomercatoweb: “Siamo un’ottima squadra, non voglio togliere ambizioni a nessuno”

Nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoMercatoweb, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha fatto il punto della situazione in casa Reggina, soffermandosi sugli obiettivi del club e sul mercato. Queste le sue dichiarazioni:

Avete costruito la squadra in poco tempo e dopo la separazione con Stellone avete cambiato i piani. Come avete convinto Inzaghi?

“Il Patron Saladini è stato fondamentale. Quando ha deciso di cambiare rotta e costruire una squadra più competitiva abbiamo individuato in Pippo Inzaghi la giusta figura. E io ho fatto il mio perché ci ho giocato insieme”.

L’obiettivo della Reggina?

“Siamo una buona squadra, ma ci sono squadre forti e più attrezzate. Noi sorpresa della B? Vedremo, sicuramente vogliamo fare un buon campionato. Non voglio togliere sogni e ambizioni a nessuno”.

Potrebbero arrivare richieste per i vostri big.

“Una squadra straniera ci pagava bene Rivas, il Presidente ha deciso di tenerlo. E in caso di offerte decideremo noi. Ormai siamo una realtà. Se poi qualcuno puntasse i piedi la porta sarebbe aperta”.

s.r.