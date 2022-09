Reggina-Cittadella, il commento: gli amaranto calano il tris al Granillo

Termina 3-0 la sfida di campionato tra Reggina e Cittadella. Quarta vittoria consecutiva in stagione per gli amaranto che salgono a quota 15 punti e riconquistano la vetta della classifica. Gagliolo apre le marcature nel primo tempo, Fabbian e Gori mettono il sigillo al match nella ripresa.

Prima frazione equilibrata e senza particolari occasioni da rete al Granillo, nonostante l’impostazione di gioco decisamente aggressiva e volta al pressing mostrata da entrambe le formazioni. La Reggina prova fin dalle battute iniziali a rendersi pericolosa, ma i veneti si confermano squadra ostica da affrontare e disinnescano sul nascere le iniziative degli uomini di Inzaghi, ricorrendo spesso anche al fallo. Proprio da uno di questi scaturisce la punizione che porta al vantaggio dei padroni di casa al minuto 22′: preciso traversone da parte di Majer da calcio piazzato e colpo di testa potente di Riccardo Gagliolo che non lascia scampo a all’estremo difensore granata Kastrati. 1-0 per la Reggina e primo gol in amaranto per il difensore ex Parma. Gli ospiti trovano la forza di reagire solamente a ridosso dell’intervallo con l’insidiosa conclusione dalla distanza di Branca, prontamente respinta da Colombi.

Nel tentativo di recuperare lo svantaggio e dare una scossa ai suoi, Gorini cambia l’impostazione tattica del Cittadella nella seconda frazione mandando subito in campo Varela e Tounkara al posto di Pavan e Baldini. Le sostituzioni però non ottengono l’effetto sperato ed è la Reggina a trovare al minuto 58′ il gol del raddoppio con il solito Fabbian. Grande azione in solitaria di Jeremy Menez che si libera del diretto marcatore e serve al centro dell’area il giovane centrocampista, che da pochi passi deve solo spingere in rete il pallone che vale il 2-0. Dopo un avvio di secondo tempo non proprio esaltante arriva la reazione d’orgoglio degli ospiti che provano a riaprire il match, prima con Carriero e successivamente con il neoentrato Tounkara, ma la traversa nega al centravanti ex Viterbese la gioia del gol. Nel finale di gara Gori cala il tris per gli amaranto con il più facile dei tap-in su una rasoiata filtrante di Pierozzi, chiudendo definitivamente la contesa.

SANTO ROMEO