Reggina-Cittadella, Gorini: “Giornata storta, loro sono stati concentrati”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del tecnico veneto Edoardo Gorini al termine di Reggina-Cittadella.

“Il Cittadella non è mai stato in partita, la Reggina ha trovato una squadra che ha sbagliato la partita, deve servirci da lezione; nel primo tempo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Baldini ha avuto un problema durante la partita, Tounkara è entrato bene e nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione, avremmo potuto riaprirla, è una batosta che ci deve servire per crescere. Alla Reggina va dato il merito di aver fatto quello che ha preparato mantenendo la concentrazione, se noi non mettiamo in campo quegli aspetti che sono i nostri punti di forza, i risultati sono questi. Dispiace perché anche non essendo in partita, le occasioni da gol le abbiamo create; rimane però la sconfitta e il nostro atteggiamento. L’ambiente a Cittadella aiuta, la proprietà è sana, dobbiamo riuscire a trasferire questo senso di appartenenza al gruppo, facendo quadrato e mettere da parte questa sconfitta; siamo incappati in una giornata negativa, sfrutteremo la sosta per rimetterci in carreggiata.”