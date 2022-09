Verso Reggina-Cittadella, Gorini: “Inzaghi ha trasferito la sua mentalità agli amaranto”

In vista della sfida del "Granillo" di sabato pomeriggio alle 14, il tecnico del Cittadella, Edoardo Gorini, ha presentato la sfida in conferenza stampa

“Sarà una partita tirata, la Reggina ha una delle migliori difese del campionato; sono partiti fortissimo, il merito è certamente di Inzaghi, bravo nel trasferire il suo modo di fare calcio alla squadra. Noi siamo migliorati molto nelle ultime partite, contro la Reggina dovremo dare il 100% e mantenere sempre la concentrazione al massimo; la testa fa tutto, basta avere in campo due calciatori un po’ sotto tono per rischiare la sconfitta. Ho alcuni dubbi di formazione, non ci saranno però Embalo, Danzi e Mastrantonio.”