Serie B, 6^ giornata al via questa sera con l’anticipo Brescia-Benevento

Il weekend della sesta giornata di Serie B comincia questa sera dal “Rigamonti” di Brescia, dove la squadra di Pep Clotet, capolista in compagnia della Reggina, riceve il Benevento di Fabio Caserta, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari. Con un successo le Rondinelle si garantirebbero la vetta solitaria per una notte, ma soprattutto arriverebbero alla sosta della prossima settimana davanti a tutti, buon viatico per la ripresa del torneo, quando il 1° ottobre saranno ospiti del Bari. Per quanto riguarda il programma di questo turno, confermato il format con sette gare domani alle 14, tra queste Reggina-Cittadella, una alle 16:15 (Genoa-Modena) e il posticipo domenicale con il derby umbro tra Ternana e Perugia a completare la giornata.

SERIE B, 6^ giornata (16-17-18/09/2022)

16/09 – 20:30

Brescia-Benevento

17/09 – 14:00

Ascoli-Parma

Cagliari-Bari

Como-Spal

Frosinone-Palermo

Reggina-Cittadella

Sudtirol-Cosenza

Venezia-Pisa

17/09 – 16:15

Genoa-Modena

18/09 – 16:15

Ternana-Perugia