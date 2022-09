Reggina, il primato di Colombi: porta inviolata da tre giornate

Tre vittorie di fila per la Reggina, ottenute tutte senza subire gol. La squadra amaranto, prima della classe e leader anche nelle graduatorie di attacco e difesa, ha chiuso gli ultimi tre match senza reti al passivo, unica squadra a riuscirci negli ultimi 270′, il che colloca Simone Colombi in vetta all’attuale graduatoria riguardante i minuti di imbattibilità.

L’ultimo pallone finito nella porta dell’ex estremo difensore del Parma è stato quello calciato da Partipilo nel match della seconda giornata che la Reggina ha perso di misura a Terni. Da quel momento, Colombi ha mantenuto la porta inviolata, pur dovendo comunque “lavorare” poco, in particolare contro Sudtirol e Palermo; anche a Pisa, nonostante il forcing dei padroni di casa a caccia del pari, il portiere amaranto ha compiuto due soli veri interventi, entrambi però difficili e straordinari. L”imbattibilità di Colombi ha quindi raggiunto i 334′ consecutivi, anche se proprio contro i toscani, ad inizio ripresa sembrava essersi infranto questo primato nel momento in cui Masucci aveva realizzato un eurogol, imparabile per chiunque, ma annullato per un fallo commesso dall’attaccante nerazzurro su Camporese.