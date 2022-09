I Top di Pisa-Reggina: bene Canotto, brilla la stella di Menez

Termina 0-1 la sfida di campionato tra Pisa e Reggina. Vittoria di misura all’Arena Garibaldi per gli uomini di Inzaghi che superano i padroni di casa grazie alla prima rete in amaranto di Luigi Canotto. Terzo successo consecutivo per la Reggina che sale a quota 12 punti e consolida il primato solitario in classifica. Di seguito i Top della gara secondo RNP:

Canotto – Il figlio prodigo del Sant’Agata si regala la prima gioia in maglia amaranto e mette il sigillo una vittoria pesante in ottica campionato. Oltre al gol Canotto si dimostra prezioso anche in fase di non possesso, causando anche l’ammonizione di diversi avversari nel secondo tempo.

Menez – Il tabellino del match recita un nome differente dal suo alla voce “marcatori”, ma grande merito in occasione del gol vittoria è da ricollegare al talento del francese e all’estro del francese. Prestazione eccellente e giocate d’alta classe per Houdini, che sblocca una partita bloccata fino a quel momento con un lancio millimetrico che vale l’assist per Canotto. FUORI CATEGORIA

SANTO ROMEO