È un triste lunedì questo per tutti noi. Ci ha lasciati per sempre una persona speciale, un grande amico, una persona che metteva il garbo e la simpatia davanti a tutto, e che per questo motivo era entrato nel cuore di ciascuno di noi.

Aldo Fiorenza se n’è andato, in questo inizio di settembre più caldo e, da adesso, anche più triste del solito. Se n’è andato proprio nel momento in cui la nuova stagione sportiva è appena agli inizi. E lui di stagioni sportive ne ha viste e raccontate tante, a modo suo. Un professionista della fotografia, in grado di rubare le emozioni dei soggetti inquadrati e trasmetterle a chi quelle stesse foto le osserva, le ammira. Ammirazione, esatto. Perché Aldo era un vero e proprio artista, che per molto tempo si è fatto conoscere e apprezzare in giro per i campi della Calabria, raccontando partite, gioie, dolori, imprese, delusioni. Ovunque andasse, il suo sorriso semplice e amichevole non lo abbandonava mai, un sorriso figlio di una grande passione per lo sport. E di amore per la vita.

Tutta la redazione di Reggio Nel Pallone esprime il proprio sentito cordoglio per la scomparsa del grande amico Aldo, stringendosi attorno alla sua famiglia in un grande abbraccio.

Ciao Aldo, sei stato uno di noi e resterai per sempre uno di noi!