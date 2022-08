Serie D, il Lamezia Terme batte il Crotone in amichevole

Test di prestigio allo stadio “D’Ippolito” di Lamezia Terme tra la squadra padrona di casa del presidente Saladini e il Crotone, che si appresta a giocare il campionato di Serie C dopo tanti anni trascorsi tra A e B.

Un test impegnativo per la squadra di mister Novelli, il quale ha certamente ottenuto ottimi riscontri, in considerazione anche del punteggio finale che ha premiato i suoi per 3-2. Mattatore dell’incontro è stato Terranova, autore di una tripletta realizzata in meno di un quarto d’ora di gioco, tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa; i pitagorici, allenati da Lerda, accorciano le distanze con Tribuzzi e Gomez ma non riescono a completare la rimonta.