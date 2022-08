Serie B, risultati della 3^ giornata: Ascoli e Genoa balzano al comando

Genoa e Bari corsari, successi casalinghi per Reggina, Parma e Benevento, pari il derby veneto

La terza giornata di Serie B vede il contemporaneo stop delle uniche due squadre ancora a punteggio pieno dopo i primi 180′: un gol di Inglese piega il Cosenza e regala tre punti al Parma; una doppietta di Forte consente al Benevento di battere il Frosinone al quale non basta la firma di Garritano. Ekuban permette al Genoa di vincere a Pisa e raggiungere al comando l’Ascoli, corsaro nell’anticipo a Palermo. C’è ancora lo zampino di Folorunsho, al suo secondo gol in tre partite, nel successo del Bari a Perugia per 3-1: l’ex amaranto apre le marcature, Cheddira raddoppia, Strizzolo accorcia le distanze e Antenucci cala il tris. Botta e risposta nel derby veneto tra Cittadella e Venezia, a segno Antonucci e Cuisance. Poker della Reggina nella prima gara casalinga, giocata contro il Sudtirol, a segno Fabbian, Majer, Pierozzi e Lombardi.

Domani il posticipo Como-Brescia.

SERIE B, 3^ giornata (27-28-29/08/2022)

27/08 – 20:45

Modena-Ternana 4-1

Palermo-Ascoli 2-3

Spal-Cagliari 1-0

28/08 – 20:45

Benevento-Frosinone 2-1

Cittadella-Venezia 1-1

Parma-Cosenza 1-0

Perugia-Bari 1-3

Pisa-Genoa 0-1

Reggina-Sudtirol 4-0

29/08 – 20:45

Como-Brescia

Classifica dopo la 3^ giornata

7 Ascoli e Genoa

6 Cosenza, Frosinone e Reggina

5 Bari e Parma

4 Benevento, Cagliari, Cittadella, Palermo, Spal e Venezia

3 Brescia*, Modena e Ternana

2 Como*

1 Perugia e Pisa

o Sudtirol

*una partita in meno