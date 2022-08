Ternana-Reggina, le pagelle: prova opaca, Canotto e Fabbian non bastano

La Reggina esce sconfitta dal “Liberati” contro la Ternana, decide un gol di Partipilo nel primo tempo; amaranto sotto tono rispetto alle precedenti uscite della squadra di Inzaghi. Le pagelle di RNP.

Colombi 5,5 – Incertezza in uscita che favorisce il gol, poi annullato, di Partipilo; per il resto raramente impegnato, compie un difficile intervento su Ferrante al 100′.

Pierozzi 5,5 – Comincia bene dimostrando senso della posizione, poi si fa aggirare un paio di volte con eccessiva facilità.

Cionek 6 – Prende un giallo che lo condiziona, nonostante ciò non si risparmia e per vie centrali la Ternana non sfonda mai. Dal 46′ Camporese 6 – Poco impegnato nella ripresa con i rossoverdi soprattutto in difesa, svolge il proprio compito senza sbavature.

Gagliolo 6 – Salva i suoi con una scivolata pulita e coraggiosa su Corrado lanciato in porta, ci mette tanta personalità e carattere lasciando ben pochi palloni giocabili a chi passa dalle sue parti.

Giraudo 5 – Si perde Partipilo più volte, compresa l’azione del vantaggio umbro; appare spaesato e nella ripresa quasi regala agli avversari il pallone del raddoppio. Dall’81’ Santander S.V.

Fabbian 6 – Buon movimento a proporsi e pressing funzionale, vicino al gol con una grande combinazione con Menez e nel finale per due volte; prova ad ispirare la manovra.

Crisetig 5,5 – Recupera diversi palloni mostrando di essere lucido in interdizione, fatica però ad impostare con rapidità, trovando gli spazi intasati.

Liotti 5,5 – Svolgendo il proprio compito con diligenza, senza strafare; raramente prova i suoi tipici inserimenti. Dal 58′ Cicerelli 5,5 – Getta un pallone dopo l’altro in area di rigore, molti però non ben calibrati e non sfruttabili dai compagni.

Ricci 5 – Presente in copertura, compie negli ultimi venticinque metri diverse scelte di tempo non perfette peccando di lucidità. Dal 46′ Canotto 6 – Subito propositivo e insidioso, prova a far cambiare marcia agli amaranto ma la difesa chiusa della Ternana è insormontabile; sfiora il pari al 99′.

Menez 5,5 – Patisce il trattamento speciale riservatogli dalla difesa umbra, costretto a lavorare molti palloni lontano dalla porta, si intestardisce nel portar palla; inventa uno scambio meraviglioso che quasi porta al gol Fabbian, ma è l’unico guizzo degno di nota del suo match. Dal 68′ Gori S.V.

Rivas 5,5 – Marcato stretto da Diakité, prova a sfruttare tagli a sorpresa sulle verticalizzazioni, che più volte mettono in apprensione la difesa; sparisce nella ripresa per lunghi tratti, imbottigliato tra le maglie difensive delle fere.

Mister Inzaghi 5,5 – Prestazione al di sotto delle precedenti da parte dei suoi. Nei primi minuti gli amaranto vengono sorpresi da un avvio veemente dei padroni di casa, ma poco per volta prendono campo faticando però a costruire con continuità. La difesa si lascia sorprendere per ben due volte sullo stesso tipo di giocata a tagliare il campo; andata in svantaggio abbozza una reazione poco lucida. Gli spazi stretti e i reparti compatti predisposti da Lucarelli bloccano il gioco della Reggina che fatica a trovare sbocchi offensivi, costretti ad uno sterile possesso palla. Le sostituzioni aumentano il peso offensivo ma non cambiano l’inerzia del match; solo nel finale arrivano un paio di nitide palle-gol non sfruttate.