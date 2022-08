1^ Categoria, presentata ufficialmente la Real Metropolitana

Nella serata di giovedì 18 agosto è stato ufficialmente presentato il progetto della A.P.S. Real Metropolitana, la nuova realtà che partendo dallo sport, ha intenzione di infondere linfa nuova anche nel panorama sociale dell’intera Città Metropolitana che essa si prefigge di rappresentare.

Chiamati ad esporre il progetto, sono stati il General Manager del club, Gianluca Califano, già impegnato in passato con club quali Val Gallico, Aurora Reggio e San Gaetano Catanoso, e la vice-presidente Rosanna Scopelliti, la quale si affaccia nel mondo del calcio sposando questa iniziativa. La Scopelliti ha parlato di progetti futuri che vedranno la luce partendo da questo primo seme che fiorirà sui campi da gioco, sottolineando inoltre l’importanza dello sport come veicolo sociale d’inclusione, per coinvolgere in primis i giovani ma anche per portare le famiglie a riavvicinarsi al calcio dilettantistico.

La partecipazione della Real Metropolitana al torneo di Prima Categoria avverrà grazie alla concessione per una stagione del titolo dell’US Palmese 1912. Ciò stato possibile grazie al curatore, il dottor Larizza, e al Tribunale di Palmi, poiché la Palmese che prenderà parte quest’anno al campionato di Promozione ha lasciato libera la vecchia, centenaria matricola. Gianluca Califano ha parlato della volontà di rispettare con orgoglio e passione la matricola ottenuta e che rappresenta un pezzo di storia del calcio calabrese con i suoi 110 anni di età. Proprio per i motivi legati alle dinamiche giudiziarie della matricola della Palmese, che non può essere spostata fuori dal Comune di appartenenza, il Real Metropolitana giocherà le proprie gare interne allo stadio “Lo Presti” di Palmi.

Il GM Califano ha comunicato la composizione dell’organigramma e dello staff tecnico. Il presidente sarà Francesco Califano, vice la già citata Rosanna Scopelliti, il tesoriere Francesco Gatto, segretario Uccio Mazzeo; a completare i quadri Emanuele Aletta, Alessia Latella e Chiara Paravicini. Per quanto concerne l’ambito prettamente sportivo, il direttore sportivo Michele Cotroneo, figura molto nota e apprezzata in ambito dilettantistico, sta lavorando per comporre la squadra da affidare al tecnico scelto per guidare la nuova realtà, mister Francesco Arcidiaco, il quale sarà coadiuvato dal preparatore atletico Natale Cogliandro e dall’allenatore dei portieri Borrello.

L’organico che sta prendendo forma e che sarà in campo a partire da lunedì 22 agosto per la preparazione atletica in vista della stagione (che per la Real Metropolitana inizierà con la Coppa Calabria), è già in gran parte costruito, con una grossa fetta di elementi provenienti dal San Gaetano: da Postorino a La Cava, da Bartolomeo a Caracciolo, solo per citare alcuni tra i più rappresentativi. Il club ha comunque reso noto che presto ci saranno gli annunci ufficiali per quanto concerne altri nuovi innesti.